“Non è Denise Pipitone”. Olesya, l’annuncio dell’avvocato di Piera Maggio toglie ogni speranza. Cosa è successo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denise Pipitone, dopo il test del Dna parla l’avvocato di Piera Maggio. Il legale Giacomo Frazzitta avrebbe conferma tutto a Fanpage.it. Alla luce dei risultati pervenuti, la giovane ragazza russa di 20 anni, Olesya Rostova, non è la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1° settembre 2004. L’Italia con il fiato sospeso per giorni, ma soprattutto la speranza di una madre: tutto questo incontra anche tanto sgomento. L’avvocato di Piera Maggio, madre di Denise, ha specificato di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk proprio per arrivare più velocemente possibile al nocciolo della questione. Come ben si sa, la storia di Olesya, la giovane russa in cerca della madre naturale, è stata affrontata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021), dopo il test del Dna parla l’avvocato di. Il legale Giacomo Frazzitta avrebbe conferma tutto a Fanpage.it. Alla luce dei risultati pervenuti, la giovane ragazza russa di 20 anni,Rostova, non è la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1° settembre 2004. L’Italia con il fiato sospeso per giorni, ma soprattutto ladi una madre: tutto questo incontra anche tanto sgomento. L’avvocato di, madre di, ha specificato di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk proprio per arrivare più velocemente possibile al nocciolo della questione. Come ben si sa, la storia di, la giovane russa in cerca della madre naturale, è stata affrontata ...

