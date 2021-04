Non bellissime ma ormai irrinunciabili. Il nuovo corso dell'Occidente sulle tasse (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una volta Tommaso Padoa Schioppa, all’epoca ministro dell’Economia del secondo governo Prodi, sfidando la più totale impopolarità disse che le tasse sono “bellissime”. L’affermazione è passata alla storia come esempio di ciò che un ministro dell’Economia non dovrebbe mai dire in tempi di dominio culturale liberista. Ma le cose evolvono e oggi i ministri finanziari del G20 si sono riuniti in teleconferenza sotto la regia di Daniele Franco, loro presidente di turno, per discutere, tra le altre cose di come porre un freno a quella che il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha definito la “folle corsa al ribasso delle tasse”. Succede che il governatore della Federal Reserve, Janet Yellen, abbia proposto di introdurre una minimum tax ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una volta Tommaso Padoa Schioppa, all’epoca ministro’Economia del secondo governo Prodi, sfidando la più totale impopolarità disse che lesono “”. L’affermazione è passata alla storia come esempio di ciò che un ministro’Economia non dovrebbe mai dire in tempi di dominio culturale liberista. Ma le cose evolvono e oggi i ministri finanziari del G20 si sono riuniti in teleconferenza sotto la regia di Daniele Franco, loro presidente di turno, per discutere, tra le altre cose di come porre un freno a quella che il ministroe Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha definito la “folle corsa al ribasso”. Succede che il governatorea Federal Reserve, Janet Yellen, abbia proposto di introdurre una minimum tax ...

