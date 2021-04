NIU | arriva Kick Scooter | il primo monopattino elettrico dell’aziendaHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) NIU, azienda cinese specializzata in mobilità elettrica, ha lanciato il suo: si chiama, e sarà disponibile negli Stati Uniti e in Europa per la prevendita online da giugno e per la consegna da luglio 2021. Le vendite al dettaglio inizieranno invece ad agosto 2021, e ilpotrà essere acquistato online o in uno degli oltre 1.000 rivenditori e flagship store in Europa e Nord America. La società aveva già aperto ai mercati europeo e statunitense per quanto riguarda i ciclomotori elettrici (qui trovate la nostra recensione del NIU N-Series) e ora ha deciso di ampliare il suo ventaglio di prodotti proponendone uno che sia particolarmente adatto per il pendolarismo e le brevi percorrenze dei clienti urbani. L’ultimo ...

Advertising

HDblog : NIU: arriva Kick Scooter, il primo monopattino elettrico dell'azienda -

Ultime Notizie dalla rete : NIU arriva

La società aveva già aperto ai mercati europeo e statunitense per quanto riguarda i ciclomotori elettrici (qui trovate la nostra recensione delN - Series ) e ora ha deciso di ampliare il suo ...Migliora la batteria, che con 486 Wha 50 km di range ., sia per il motore che per le batterie, utilizza tecnologia sviluppata in casa, con l'esperienza dei suoi ciclomotori. Entrambi i ...NIU, azienda cinese specializzata in mobilità elettrica, ha lanciato il suo primo monopattino elettrico: si chiama Kick Scooter, e sarà disponibile negli Stati Uniti e in Europa per la prevendita onli ...La principale azienda di scooter elettrici entra con decisione anche nel settore dei monopattini. Due modelli, per Stati Uniti e Europa, in vendita tra pochi mesi ...