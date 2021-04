Nigeria, tre miliardi di dollari per potenziare le ferrovie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 5 apr – Come tante nazioni africane, anche in Nigeria il pessimo stato dei trasporti frena la crescita e gli investimenti, causando non pochi danni all’economia. Una situazione che, alla lunga, rischia di non non essere sostenibile. E’ per questo che il governo sta cercando in tutti i modi di risolvere il problema.Tutti i progetti ferroviari della NigeriaIl primo passo in tal senso è l’investimento da tre miliardi di dollari per ammodernare una linea ferroviaria che collega alcune importanti città del Paese. Il progetto consiste nel migliorare una linea ferroviaria di 1443 chilometri che collega la città portuale di Port Harcourt, che si trova a sud est, con la città di Maiduguri nel nord est della Nigeria e fa parte di un piano più ampio che ha come scopo quello di creare una rete ferroviaria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 5 apr – Come tante nazioni africane, anche inil pessimo stato dei trasporti frena la crescita e gli investimenti, causando non pochi danni all’economia. Una situazione che, alla lunga, rischia di non non essere sostenibile. E’ per questo che il governo sta cercando in tutti i modi di risolvere il problema.Tutti i progetti ferroviari dellaIl primo passo in tal senso è l’investimento da trediper ammodernare una linea ferroviaria che collega alcune importanti città del Paese. Il progetto consiste nel migliorare una linea ferroviaria di 1443 chilometri che collega la città portuale di Port Harcourt, che si trova a sud est, con la città di Maiduguri nel nord est dellae fa parte di un piano più ampio che ha come scopo quello di creare una rete ferroviaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria tre Faenza. Fermato dalla Polizia locale dà in escandescenze e aggredisce tre agenti: arrestato 25enne Un 25enne, originario della Nigeria, K. I., queste le sue iniziali, durante un controllo personale ... Nel bloccarlo ne è nata una colluttazione durante la quale il giovane ha colpito tre agenti.

Aggredisce tre agenti dopo essersi rifiutato di consegnare i documenti Un 25enne, originario della Nigeria, K. I., queste le sue iniziali, durante un controllo personale ... Nel bloccarlo ne è nata una colluttazione durante la quale il giovane ha colpito tre agenti. ...

Nigeria, tre miliardi di dollari per potenziare le ferrovie Il Primato Nazionale Aggredisce tre agenti dopo essersi rifiutato di consegnare i documenti Il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali effettuato dalla sezione di Pg della polizia locale dell’Unione della Ro ...

Nigeria: stazione di polizia data alle fiamme nel sud-est Uomini armati hanno attaccato una stazione di polizia nel sud-est della Nigeria e liberato dei prigionieri a un giorno dal blitz contro un carcere attribuito a un movimento separatista, come hanno det ...

