NieR Replicant è entrato in fase gold 'già da un po' di tempo' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Niente ostacola l'arrivo di NieR Replicant sugli scaffali dei negozi, se vogliamo credere alla buona notizia annunciata dall'account Twitter ufficiale del gioco e da Yosuke Saito. NieR Replicant, o nella sua versione lunga NieR Replicant ver.122474487139 è entrato in fase gold. L'account ufficiale del gioco lo annuncia tramite Twitter, ma il producer di Square Enix Yosuke Saito afferma che in realtà il gioco è in quella fase "già da un po' di tempo". Ad ogni modo, ciò significa che tutto il contenuto del gioco è convalidato e che ora può essere tranquillamente commercializzato secondo la data di uscita programmata già da tempo, senza ritardi di sorta. In precedenza pubblicato solo per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Niente ostacola l'arrivo disugli scaffali dei negozi, se vogliamo credere alla buona notizia annunciata dall'account Twitter ufficiale del gioco e da Yosuke Saito., o nella sua versione lungaver.122474487139 èin. L'account ufficiale del gioco lo annuncia tramite Twitter, ma il producer di Square Enix Yosuke Saito afferma che in realtà il gioco è in quella"già da un po' di". Ad ogni modo, ciò significa che tutto il contenuto del gioco è convalidato e che ora può essere tranquillamente commercializzato secondo la data di uscita programmata già da, senza ritardi di sorta. In precedenza pubblicato solo per ...

