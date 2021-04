Nicola Zingaretti vicino alla candidatura per Roma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma - I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021)- I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Laziopotrebbe essere piùcorsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - zizionice : RT @anna30048679: @myrtamerlino Per un anno ci hanno fatto indossare mascherine non a norma, anche a scuola. Oppure neanche sono arrivate!… - mangela46 : RT @Stocca64: ?? IL #PD FAVORISCE GLI AMICI... Nella Regione #Lazio di Nicola #Zingaretti un pacchetto di assunzioni imbarazza il #PartitoD… - lorenzlu : RT @Stocca64: ?? IL #PD FAVORISCE GLI AMICI... Nella Regione #Lazio di Nicola #Zingaretti un pacchetto di assunzioni imbarazza il #PartitoD… - Stocca64 : RT @Stocca64: ?? IL #PD FAVORISCE GLI AMICI... Nella Regione #Lazio di Nicola #Zingaretti un pacchetto di assunzioni imbarazza il #PartitoD… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Zingaretti Nicola Zingaretti vicino alla candidatura per Roma Roma - I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd romano per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che ...

Zingaretti più vicino alla corsa a sindaco di Roma I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd romano per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che ...

Valentina Corrado: “Comuni digitali e turismo sostenibile per cambiare il Lazio. Raggi è la candidata M5s a Roma” Digitalizzazione, ambiente, turismo e sostegno agli enti locali: un colloquio a tutto campo con Valentina Corrado, già consigliera regionale di opposizione, oggi assessora al Turismo e agli Enti ...

Nicola Zingaretti vicino alla candidatura per Roma Roma - I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi ...

Roma - I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Laziopotrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd romano per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che ...I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Laziopotrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi esponenti del Pd romano per concordare una linea sul 'caso concorsi', l'ipotesi che ...Digitalizzazione, ambiente, turismo e sostegno agli enti locali: un colloquio a tutto campo con Valentina Corrado, già consigliera regionale di opposizione, oggi assessora al Turismo e agli Enti ...Roma - I rumours sono sempre più insistenti: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti potrebbe essere più vicino alla corsa verso il Campidoglio. Dopo le riunioni tenute con diversi ...