Netflix, il 7 aprile esce una nuova serie crime: Snabba Cash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile debutta su Netflix una nuova serie tratta da un romanzo svedese: Snabba Cash. Il crime e la malavita organizzata entrano nel mondo degli affari. Un'altra serie crime per Netflix dove il denaro e la brama di potere corrompono l'anima di una giovane fanciulla che vuole fare carriera. Ma in questo Faust versione L'articolo proviene da Consumatore.com.

"Un colpo fatto ad arte": la docuserie Netflix sulla rapina al museo di Boston Coloro che amano le docuserie e i casi di cronaca ancora aperti non perdano 'Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo' , che esce in streaming su Netflix mercoledì 7 aprile . Si tratta di una serie documentaria su un celebre furto di quadri avvenuto nel 1990 all'interno dell' Isabella Stewart Gardner Museum di Boston : una vicenda mai risolta, ...

INSIDE NETFLIX, le novità di APRILE: film e serie tv in arrivo in streaming MSD - masedomani.com Netflix, il 7 aprile esce una nuova serie crime: Snabba Cash Qual è il prezzo del denaro? Sembra un ossimoro ma la storia tutta svedese prodotta da Netflix si incentra proprio su questo. Il 7 Aprile esce Snabba Cash, tratto dall’omonimo romanzo dell’avvocato ...

