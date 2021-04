Nesso tra il vaccino AstraZeneca e i rarissimi casi di trombosi nel mondo: l'Italia aspetta novità dall'Ema (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Italia attende news dall'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che potrebbe fissare nuovi parametri e stabilire limiti - per categorie e età - dopo l'analisi dei rarissimi eventi avversi segnalati ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'attende news'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che potrebbe fissare nuovi parametri e stabilire limiti - per categorie e età - dopo l'analisi deieventi avversi segnalati ...

Advertising

fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - LucaBernard60 : 'C'è un nesso tra vaccino AstraZeneca e le trombosi'. Lo confermerebbe Ema. Oxford sospende temporaneamente la sper… - gfbio7 : @DOCTORWHO71 D'accordissimo. Purtroppo non è facile capire perché #EMA prima ha 'negato' il nesso tra #AstraZeneca… - MD_on_TW : @GabrieleCerioli @vitalbaa @diMartedi Ripeto, si può discutere di questo, ma non del fatto che non ci sia un nesso… - AnnamariaBriola : RT @andiamoviaora: C'è un nesso tra vaccino AstraZeneca e le trombosi. Lo conferma l'EMA #cistacorrelazione -