'Nelle aziende si possono fare 100mila vaccini al giorno'. La previsione di Iavicoli (Inail)

La premessa doverosa è sempre quella - per accelerare davvero servono le dosi - ma la vaccinazione in azienda può contribuire al cambio di passo necessario per imprimere una svolta alla campagna vaccinale anti Covid, quantificato dal commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, in 500mila somministrazioni al giorno. "Può farlo in maniera determinante", sottolinea il direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail, Sergio Iavicoli. Numeri alla mano, considerando che "ogni giorno, in media, sui luoghi di lavoro vengono eseguite tra le 50mila e le 70mila visite, è verosimile che si possa arrivare a 100mila somministrazioni quotidiane", fa notare il dirigente dell'Istituto. Ieri (martedì) sera, al termine di un confronto di oltre sette ore, ...

