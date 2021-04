(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlè lache hapiùlantus in campionato a partire dalla stagione 2011-12. In questi lungodi dominiosono 5 le vittorie degli azzurri che in questa speciale classifica è prima a pari merito con la Roma. Un dato non di certo scontato se pensiamo soprattutto all’epoca Conte e Allegri dove lantus inanellava vittorie su vittorie e le sconfitte in campionato erano davvero molto poche. Le vittorie delsullantus in campionato 30 marzo 2014 – Un Grandebatte lantus per 2-0 in campionato con le reti di Callejon e Mertens. All’epoca l’attacco azzurro era composto da Callejon, Insigne, ...

Advertising

anteprima24 : ** Nel decennio bianconero il #Napoli è la squadra che ha battuto più volte la Juve ** - gattusismo__ : @Roberto71885654 @fabbianorozzang Saldo acquisti/cessioni nel decennio passato - Vincenz96004611 : RT @SandroSca: Casemiro-Modric-Kroos miglior trio del decennio Lo stesso (più Marcelo,Ramos,Varane, Carvajal,Isco,Benzema,CR7) che nel 2°t… - Zazzawa3 : RT @SandroSca: Casemiro-Modric-Kroos miglior trio del decennio Lo stesso (più Marcelo,Ramos,Varane, Carvajal,Isco,Benzema,CR7) che nel 2°t… - silentman68 : RT @SandroSca: Casemiro-Modric-Kroos miglior trio del decennio Lo stesso (più Marcelo,Ramos,Varane, Carvajal,Isco,Benzema,CR7) che nel 2°t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel decennio

Nell'ultimodel Novecento fu pubblicato in Germania prima e poi in Italia un Lessico dei Teologi per ...una elaborazione anche audace di trascrizione di linguaggio di antichi dogmi spiegati...Questo risparmio, proiettato2020 - 2029, consentirebbe all'Inps di ottenere un risparmio di circa 11,9 miliardi di euro . Un dato senz'ombra di dubbio importante, e allo stesso tempo ...Il Napoli è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in campionato a partire dalla stagione 2011-12. In questi lungo decennio di dominio bianconero sono 5 le vittorie degli azzurri che in quest ...L’idrogeno pulito offre una soluzione parziale alla transizione energetica sostenibile con la domanda prevista in aumento di otto volte entro il 2050. Non è una fonte di energia come quella solare, eo ...