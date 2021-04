Negli scontri di Montecitorio spunta un uomo vestito come lo sciamano di Capitol Hill (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Jacob Chansley, lo sciamano di Qanon che è diventato una delle icone dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump, ha un suo emulo italiano spuntato a piazza Montecitorio in mezzo agli scontri tra i manifestanti di “Io Apro” (ristoratori e militanti dell’estrema destra), il viso dipinto con i colori della bandiera italiana e un copricapo con delle lunghe corna in testa. Jacob Chansley ha un ammiratore anche in Italia. L’uomo che è diventato una delle icone dell’assalto a Capitol Hill, l’uomo conosciuto come lo sciamano di Qanon, l’articolata teoria del complotto conosciuta anche come Qche ha motivato molti dei manifestanti e sostenitori di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Jacob Chansley, lodi Qanon che è diventato una delle icone dell’assalto ada parte dei sostenitori di Donald Trump, ha un suo emulo italianoto a piazzain mezzo aglitra i manifestanti di “Io Apro” (ristoratori e militanti dell’estrema destra), il viso dipinto con i colori della bandiera italiana e un copricapo con delle lunghe corna in testa. Jacob Chansley ha un ammiratore anche in Italia. L’che è diventato una delle icone dell’assalto a, l’conosciutolodi Qanon, l’articolata teoria del complotto conosciuta ancheQche ha motivato molti dei manifestanti e sostenitori di ...

