Nasce TARGET MOTORI, il nuovo sito dell'automotive internazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Publy®?, agenzia e concessionaria media, ha ufficialmente lanciato TARGET MOTORI (www.TARGETMOTORI.com), un nuovo sito dedicato all'automotive internazionale. Parte integrante del network editoriale di Publy®?, TARGET MOTORI può avvalersi della collaborazione attiva di uno staff di esperti nel mondo delle due e delle quattro ruote, che contribuiscono quotidianamente alla pubblicazione di news, aggiornamenti, guide e anticipazioni sul mondo auto & moto. “E' una nuova iniziativa ambiziosa, in un mercato già ricco di ottime pubblicazioni. Abbiamo un piano sostenibile di sviluppo nei prossimi mesi, e diverse iniziative che dovrebbero permettere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Publy®?, agenzia e concessionaria media, ha ufficialmente lanciato(www..com), undedicato all'. Parte integrante del network editoriale di Publy®?,può avvalersia collaborazione attiva di uno staff di esperti nel mondoe due ee quattro ruote, che contribuiscono quotidianamente alla pubblicazione di news, aggiornamenti, guide e anticipazioni sul mondo auto & moto. “E' una nuova iniziativa ambiziosa, in un mercato già ricco di ottime pubblicazioni. Abbiamo un piano sostenibile di sviluppo nei prossimi mesi, e diverse iniziative che dovrebbero permettere a ...

Advertising

ANTEO17 : RT @ErmannoKilgore: @1958Aldo @PatriziaAdorni Il Target era cambiare il Paese non certo quello di far sopravvivere il #M5S la domanda è: pe… - ErmannoKilgore : @1958Aldo @PatriziaAdorni Il Target era cambiare il Paese non certo quello di far sopravvivere il #M5S la domanda è… - francispaul_87 : @Bimbolost1 Pacatamente, non concordo sulle tette; è un coniglio, sessualizzarlo...why? Teniamo presente che è un f… -