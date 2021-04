Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese | tra cui farmaci venduti come anti Covid

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le confezioni sequestrate avrebbero fruttato profitti indebiti stimati in60 mila euro,al potenziale rischio per la salute dovuti all'assunzione di prodotti senza la doverosa valutazione delle Autorità e delle corrette modalità di produzione e conservazione

Advertising

RaiNews : Nas sequestrano oltre 6mila medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti #COVID19 - maretegge : RT @SkyTG24: Medicine cinesi anti-covid: Nas Torino sequestrano 6mila confezioni - alcinx : RT @SkyTG24: Medicine cinesi anti-covid: Nas Torino sequestrano 6mila confezioni - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Medicine cinesi anti-covid: Nas Torino sequestrano 6mila confezioni - SkyTG24 : Medicine cinesi anti-covid: Nas Torino sequestrano 6mila confezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Nas sequestrano

Affaritaliani.it

Oltre seimila farmaci cinesi , venduti come anti Covid , sequestrati dai carabinieri deldi Torino. Erano privi delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema . Le indagini erano ...e...Hanno indagato sul caso i delnelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, e hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti ...MAXI SEQUESTRO Farmaci cinesi venduti come anti-Covid: sequestrate 6mila confezioni, avrebbero fruttato 60mila euro ...FIRENZE: Stoccate tra Firenze e Prato oltre 6.000 confezioni di medicinali di origine cinese, tra cui farmaci venduti come anti Covid. Sequestrate dai Nas ...