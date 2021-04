Napoli | senti l’agente di Daniele Verde | “Lo proposi agli azzurri ma Giuntoli preferì Politano”

Advertising

hesgvn : -ti senti di stare in quel rione di napoli insieme a Lila e Elena, che meraviglia - gides1960 : @mirkonicolino Mah ... Mi sembrano notizie destabilizzanti fatte uscire ad arte ... prima del match contro il Napol… - MondoNapoli : VIDEO - Napoli, senti Pirlo: 'Noi rispettiamo sempre il protocollo! Ci atteniamo alle disposizioni ASL' -… - pistoligno_gol : Quando senti dire che Juve-Napoli sarà decisiva...?? - GIU1234456 : @drsleepinganger @xattorneyx Perché denigrare? Abbiamo evidenziato differenze di menù, a Napoli a pasquetta oltre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

MondoNapoli

Mi ricordo che, nella mia seconda stagione all'Inter, feci un gol ain Coppa Italia con una ... Io baciavo la maglia perché latua. L'Inter è uno dei miei amori, baciavo qualcosa di ...Queste le parole di un grande ex bianconero come Antonio Cabrini sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: 'Sarà una partita importante per ile ovviamente per la Juventus di Pirlo perché la ...1 Oggi all'Allianz Stadium si gioca finalmente Juventus-Napoli , una partita molto delicata per l'obiettivo 4° posto. Queste le parole di un grande ex bianconero come Antonio Cabrini sulle frequenze d ...(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Sarà la creazione dei fratelli Roberto ... che aldilà di tutte le chiacchiere che spesso sentiamo per far rinascere l'intarsio sorrentino o l'artigianato in genere, ci ha ...