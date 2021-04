Napoli, sarà Givova il nuovo sponsor tecnico al posto di Kappa? (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ultime settimane si sente sempre di più parlare della questione relativa al nuovo sponsor tecnico del Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, sarebbe molto vicino a firmare un contratto di 5 anni con un’azienda campana che sta tentando di diventare il nuovo sponsor tecnico della compagine azzurra. Il riferimento è alla Givova di Scafati. Ormai sono già mesi che l’azienda ha avviato una trattativa con il management della squadra partenopea per prendere il posto di Kappa, il cui contratto è in scadenza. Dal canto suo, Kappa abbia intenzione di prolungare l’accordo con il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ultime settimane si sente sempre di più parlare della questione relativa aldel. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, sarebbe molto vicino a firmare un contratto di 5 anni con un’azienda campana che sta tentando di diventare ildella compagine azzurra. Il riferimento è alladi Scafati. Ormai sono già mesi che l’azienda ha avviato una trattativa con il management della squadra partenopea per prendere ildi, il cui contratto è in scadenza. Dal canto suo,abbia intenzione di prolungare l’accordo con il ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avr… - tancredipalmeri : Allegri: sarà Juventus (sua priorità) o Roma Sarri: sarà Roma se Allegri dice no Napoli: i 2 se va in Champions e… - vaccaronni : ?? POST SERIE A LIVE ?? STASERA LIVE ORE 23.00 SU #youtube e #twitch POST #JUVE-#NAPOLI E #INTER-#SASSUOLO?????? Ospiti… - farfallabra : RT @massimo4951: RINUNCIA DI PROPRIETA' Maschio di 7 mesi vaccinato. In settimana sarà sterilizzato Pesa 12 kg. Si trova in privincia di N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sarà 'Prime Minister', così giovani donne crescono in politica ...Prime Minister che oggi studiano i profili delle 21 donne dell'Assemblea costituente ci sarà un ... Angela Laurenza, le fondatricie di Prime Minister con lo sfondo dei quartieri spagnoli a Napoli

Covid, Costa Crociere: 'Pronti a ripartire da maggio' La prima a ripartire sarà la COSTA Smeralda proprio il 1° maggio, con un itinerario invariato, alla ... con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 12 giugno COSTA ...

Don Mimmo Battaglia, la svolta social: l'arcivescovo di Napoli in chat con 500 sacerdoti ilmattino.it ...Prime Minister che oggi studiano i profili delle 21 donne dell'Assemblea costituente ciun ... Angela Laurenza, le fondatricie di Prime Minister con lo sfondo dei quartieri spagnoli aLa prima a ripartirela COSTA Smeralda proprio il 1° maggio, con un itinerario invariato, alla ... con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia,, Messina e Cagliari. Dal 12 giugno COSTA ...