Napoli | nuovo ciclo di tamponi risultati negativi

Il Napoli ha pubblicato un comunicato in cui si annuncia di aver effettuato un nuovo ciclo di tamponi: "In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi".

