(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito alla positività al-19 di un componentesanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, ilha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo dimolecolari risultati negativi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, membro dello staff positivo al covid: tamponi per il gruppo squadra ** - carlottero : @erTwitto @Massimo__Macc @teoxandra …a me con religione… ..inutile dire che poi è diventata prof. di italiano, memb… - SalvatorDavide : @EdoardoMecca1 Anche lei signor Mecca è membro dell Asl di Torino o di Napoli? Perché sicuramente la sya frase si b… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli membro

... eccellente camerista edel Quartetto Michelangelo, con una laurea honoris causa conferitale ... Ha inoltre studiato con Vincenzo Vitale ae con Riccardo Brengola all'Accademia S. Cecilia ...Per tre anni accademici (1995 - 1998) è stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università die per due trienni (1999 - 2005)del Senato accademico della "...Un nuovo caso di positività al covid in casa Napoli, ma ad essere stato colpito non è un calciatore o un membro dello staff tecnico di Gennaro Gattuso. Come informato dal ...Sospiro di sollievo in casa Napoli dopo la positività al Covid di un membro dello staff. Tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra Il Napoli tira un sospiro di sollievo dopo la positività al Covid ...