Napoli: Givova come nuovo sponsor tecnico, svelata l’offerta ad ADL (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’azienda napoletana potrebbe essere il prossimo sponsor tecnico degli azzurri Il Napoli è alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico, la Kappa ha il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’azienda napoletana potrebbe essere il prossimodegli azzurri Ilè alla ricerca di un, la Kappa ha il contratto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - In scadenza il contratto del Napoli con lo sponsor tecnico Kappa, si propone Givova - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - In scadenza il contratto del Napoli con lo sponsor tecnico Kappa, si propone Givova - napolimagazine : TUTTOSPORT - In scadenza il contratto del Napoli con lo sponsor tecnico Kappa, si propone Givova - ILOVEPACALCIO : Sarà addio tra #Kappa e il club italiano ? Ecco chi sarà il nuovo sponsor tecnico - Erafoarf : @ADeLaurentiis Parlagli del (nuovo?) sponsor GIVOVA, ti faccio vedere come corre a Napoli! -