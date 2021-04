Napoli | 88enne in attesa del vaccino | ' Le mie condizioni di salute non sono buone'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 88enne

TGCOM

commenta Ha 88 anni e aspetta ancora di essere vaccinato . Siamo ae ai microfoni di ' Mattino Cinque ', l'anziano racconta la sua attesa: ' Le mie condizioni ... conclude l'... don Raffaele Falco (77,), parroco a Ercolano, un bastione insuperabile per la camorra, o ... l'ardorino don Pietro Giorno, a Cosenza, mentre la morte di padre Camillo Corbetta,, ha ...Ha 88 anni e aspetta ancora di essere vaccinato. Siamo a Napoli e ai microfoni di "Mattino Cinque", l'anziano racconta la sua attesa: "Le mie condizioni di salute non sono buone, e non sono in grado d ...In precedenza, sono morti nelle aree Covid dell’Azienda Moscati 9 pazienti tra domenica e sabato: un 60enne di Atripalda, una 88enne di Avellino ... e nelle province della Campania. I dati: a Napoli ...