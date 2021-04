Naomy Watts nel remake di Goodnight Mommy

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Naomy Watts

Naomi Watts sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del remake in lingua inglese del thriller psicologico austriaco Goodnight Mommy, in lavorazione per gli Amazon Studios. Il gigante dello ...Il remake del film horror austrico del 1914 in un remake interpretato da Naomi Watts e finanziato dal colosso dello streaming Amazon Studios L’attrice inglese Naomi Watts, sarà la protagonista, oltre ...