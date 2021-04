“My Body” è il nuovo singolo di Adult Matters

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “My” diè il primo estratto, ma soprattutto la canzone più importante, di Flare Up il suo secondo disco uscito per Coypu Records Myè ildell’artista viterbese, una dolcissima ballata indie rock spigolosa quanto sincera, che racconta un percorso di accettazione personale, del proprio corpo e del travagliato rapporto con… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

elijahblakeit : - wordsandmore1 : ? Disponibile il nuovo singolo dell’artista viterbese Adult Matters dal titoo My Body, una dichiarazione d’amore al… - hsvclouds : tw // body (?) - - - - - - - voglio piangere, ridatemi la sicurezza di uscire di nuovo vestitx così - 91CVROLINA : tw//body • • • • • • • • • • • • • avevo inziato ad allenarmi costantemente ed ero riuscita a vedere risultati e fa… - LaCeremigna : @BimbiMeb Enrico Letta non lo ha superato, si vede dal suo body talking quando risponde alle domande su Matteo Renz… -

Ultime Notizie dalla rete : Body nuovo

... con finitura opaca e tinta blu indaco sul contorno tastiera (non retroilluminata, ma di dimensioni normali) e sul retro monitor: quest'ultimo, tra cornici spesse (73.8% di screen - to -), è un ...Unpunto di riferimento, non solo per il territorio forlivese, dove sarà possibile avere a ...di diagnostica per immagini con Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica wholeper ...tra cornici spesse (73.8% di screen-to-body), è un pannello anti-riflesso da 11.6 pollici, risoluto in HD, con 220 nits di luminosità, ottimi angoli di visuale (LCD IPS), e un’accettabile ...Emily Ratajkowski è diventata mamma da quasi un mese e da allora la sua vita è cambiata, anche se c’è un piccolo dettaglio che è rimasto ...