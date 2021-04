Mundo Deportivo: Dembélé, priorità al rinnovo col Barcellona (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la priorità di Dembélé è quella di rinnovare col Barcellona. L’esterno francese sta vivendo il momento migliore da quando è al Barcellona con l’ultima prestazione condita anche da un gol. Il presidente Laporta ha posto come priorità il rinnovo convincendolo a restare con una proposta adeguata. In Spagna parlano di un interessamento da parte della Juventus e del Manchester United, ma a breve arriverà la proposta di rinnovo. Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo il quotidiano spagnolo, ladiè quella di rinnovare col. L’esterno francese sta vivendo il momento migliore da quando è alcon l’ultima prestazione condita anche da un gol. Il presidente Laporta ha posto comeilconvincendolo a restare con una proposta adeguata. In Spagna parlano di un interessamento da parte della Juventus e del Manchester United, ma a breve arriverà la proposta di. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

