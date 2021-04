MPS | pubblicate motivazioni sentenza Profumo-Viola | “Abbiamo garantito la sopravvivenza”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo il Tribunale di Milano, gli ex vertici di MPS Alessandroe Fabrizioerano “pienamente consapevoli” degli errori sui derivati e sul loro operato “è ravvisabile un’intenzione d’inganno” con l’obiettivo di fare profitti. È quanto scrivono i giudici nelledellacon cui lo scorso ottobre hanno condannato a 6 anni di reclusione a una multa di 2,5 milioni di euro l’ex presidente e l’ex AD della banca senese. Per il Tribunale di Milano “non residuano dubbi, all’esito dell’istruttoria, circa la piena consapevolezza dell’erroneità della contabilizzazione a saldi aperti, desumibile dal granitico compendio probatorio raccolto, articolato in plurimi e convergenti elementi di significativa pregnanza”. E ancora: “è ravvisabile un’intenzione d’inganno (…), giacché tale era il ...

"Nel 2012, su invito della Banca d'Italia, abbiamo assunto l'incarico di presidente (Profumo) e di amministratore delegato (Viola) di. Il quadro macroeconomico era difficilissimo, per la crisi ......previsto nel 2021 da Bancaè riferibile all'accantonamento per rischi legali. E' quanto emerge dai dettagli sulla composizione delle sue esigenze nelle risposte scritte ai socisul ...(Teleborsa) - Secondo il Tribunale di Milano, gli ex vertici di MPS Alessandro Profumo e Fabrizio Viola erano "pienamente consapevoli" degli errori sui derivati e sul loro operato "è ravvisabile ...continuarono a usare il sistema “a saldi aperti”, affiancando al bilancio di Mps una nota integrativa. Per il Tribunale di Milano “è, altresì, predicabile l’intenzione d’ingannare i soci o il pubblico ...