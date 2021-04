MOVIOLA – Juventus-Napoli, Chiellini stende Osimhen: c’è il rigore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Napoli riapre la partita nel finale del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Lo fa grazie ad un episodio da MOVIOLA: Osimhen si è divincolato in area ed è caduto in area a seguito di un contrasto con Chiellini. Nessun dubbio per l’arbitro Mariani che, dopo aver negato due penalty nel primo tempo, ha concesso il rigore ai partenopei. Giusta la decisione? C’è il tocco tra le ginocchia di Osimhen e Chiellini che ha commesso fallo. Dal dischetto Insigne non ha sbagliato e ha firmato il gol del 2-1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilriapre la partita nel finale del match dell’Allianz Stadium contro la. Lo fa grazie ad un episodio dasi è divincolato in area ed è caduto in area a seguito di un contrasto con. Nessun dubbio per l’arbitro Mariani che, dopo aver negato due penalty nel primo tempo, ha concesso ilai partenopei. Giusta la decisione? C’è il tocco tra le ginocchia diche ha commesso fallo. Dal dischetto Insigne non ha sbagliato e ha firmato il gol del 2-1. SportFace.

