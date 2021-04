MotoGP | Francesco Bagnaia | “Se sono in Ducati è anche merito di Valentino Rossi | che soggezione i primi tempi in pista con lui…”

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è reduce dalle prime due gare della sua carriera nel teamufficiale. Per l’ex campione del mondo della Moto2 è arrivato un solo podio, ma si tratta comunque di un esordio importante. Tempo quindi di fare ibilanci con la scuderia di Borgo Panigale. Un salto di qualità che, come spiega “Pecco”, racchiude in sé grandi implicazioni. “Essere arrivato inè stato stupefacente – le sue parole riportate da motorsport.com – Guidare una moto di Borgo Panigale inè sempre stato il mio sogno, arrivare nel team ufficiale quindi è davvero il massimo.molto felice ed orgoglioso di fare parte di questo progetto. Rispetto al team Pramac la maggiore differenza è la pressione. Ora devo puntare a vincere il titolo, prima pensavamo solo ad ...

PagelleDoha, i voti alla Top 3 Fabio Quartararo, 9,5 . El Diablo riesce nell'impresa di far ...Bagnaia, 7 . Il voto poteva essere più basso, ma Pecco ha chiuso in P6, ovvero da dove ...Secondo Livio Lodi, curatore del museo Ducati, il rapporto molto particolare tra la Ducati e il Cavallino Rampante, simbolo utilizzato daBaracca sugli aerei da guerra e poi dalla Ferrari, è nata da Fabio Taglioni . Nato come Baracca a Lugo di Romagna, Taglioni aveva deciso di rendere onore al suo concittadino, caduto in ...Dopo i test e le due gare consecutive la MotoGP lascia il deserto del Qatar con nuovi protagonisti che si sono messi in luce in questo avvio di stagione. Restando in Ducati Francesco Bagnaia dopo la ...