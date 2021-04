Morto Hans Kung: il teologo che contestò l’infallibilità del pontefice (Di mercoledì 7 aprile 2021) Hans Kung è stato un teologo, presbitero e saggista svizzero; è noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni in campo teologico e morale Il teologo svizzero Hans Kung è Morto all’età di 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania; la città nella cui università ha insegnato per decenni e dove aveva stabilito anche la sua fondazione, Weltethos, la quale ha dato l’annuncio della scomparsa. Oltre ad essersi dedicato allo studio della storia delle religioni, in particolare quelle abramitiche, Küng è noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni in campo teologico e morale, rifiutò il dogma dell’infallibilità papale. Sebbene nel 1979 fosse stato costretto a lasciare la facoltà cattolica, aveva continuato a lavorare come ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021)è stato un, presbitero e saggista svizzero; è noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni in campo teologico e morale Ilsvizzeroall’età di 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania; la città nella cui università ha insegnato per decenni e dove aveva stabilito anche la sua fondazione, Weltethos, la quale ha dato l’annuncio della scomparsa. Oltre ad essersi dedicato allo studio della storia delle religioni, in particolare quelle abramitiche, Küng è noto internazionalmente soprattutto per le sue posizioni in campo teologico e morale, rifiutò il dogma delpapale. Sebbene nel 1979 fosse stato costretto a lasciare la facoltà cattolica, aveva continuato a lavorare come ...

