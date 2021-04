Morte di Martina Rossi, chiesti 3 anni per gli imputati: lotta contro il tempo per evitare la prescrizione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il pg Luigi Bocciolini ha chiesto tre anni di reclusione ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due imputati di tentata violenza sessuale di gruppo al processo d’appello bis per la Morte di Martina Rossi. La ventenne di Genova era morta dopo essere caduta dal balcone di una camera d’albergo a Palma di Maiorca (in Spagna) il 3 agosto del 2011. La stessa richiesta è stata avanzata dai legali dei genitori, costituitisi parte civile. La Cassazione aveva annullato la duplice assoluzione Alessandro Albertoni, 28 anni, e Luca Vanneschi, 29 anni, entrambi residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo) sono di nuovo sul banco degli imputati davanti alla Corte d’appello di Firenze per il processo bis sulla Morte di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il pg Luigi Bocciolini ha chiesto tredi reclusione ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i duedi tentata violenza sessuale di gruppo al processo d’appello bis per ladi. La ventenne di Genova era morta dopo essere caduta dal balcone di una camera d’albergo a Palma di Maiorca (in Spagna) il 3 agosto del 2011. La stessa richiesta è stata avanzata dai legali dei genitori, costituitisi parte civile. La Cassazione aveva annullato la duplice assoluzione Alessandro Albertoni, 28, e Luca Vanneschi, 29, entrambi residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo) sono di nuovo sul banco deglidavanti alla Corte d’appello di Firenze per il processo bis sulladi ...

