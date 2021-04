Morte di Martina Rossi: chiesta la condanna di 3 anni per gli imputati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il padre: “Mia figlia non è caduta dal balcone per sua volontà ma perché cercavano di farle fare qualcosa che non voleva”. (Web)Il procuratore generale Luigi Bocciolini, ha chiesto 3 anni di reclusione ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due imputati per tentata violenza sessuale di gruppo per la Morte di Martina Rossi, la studentessa genovese deceduta a20 anni dopo essere precipitata il 3 agosto 2011 dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. Leggi anche -> Denise Pipitone, l’avvocato smentisce: “Mai detto che Olesya non è lei” chiesta la condanna di 3 anni di reclusione L’accusa oggi, in aula a Firenze, ha chiesto 3 anni di reclusione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il padre: “Mia figlia non è caduta dal balcone per sua volontà ma perché cercavano di farle fare qualcosa che non voleva”. (Web)Il procuratore generale Luigi Bocciolini, ha chiesto 3di reclusione ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i dueper tentata violenza sessuale di gruppo per ladi, la studentessa genovese deceduta a20dopo essere precipitata il 3 agosto 2011 dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. Leggi anche -> Denise Pipitone, l’avvocato smentisce: “Mai detto che Olesya non è lei”ladi 3di reclusione L’accusa oggi, in aula a Firenze, ha chiesto 3di reclusione ...

