Monza, Berlusconi di nuovo ricoverato in ospedale: le condizioni

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato in ospedale per accertamenti. Il leader di Forza Italia, nonché presidente del Monza, si trova al San Raffaele da ieri. A darne notizia è stato il suo avvocato nell'udienza del processo Ruby Ter.

Da ieri sera Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Per il noto politico e patron del Monza, ex numero uno anche del Milan, si tratta dela seconda volta in poche settimane. In precedenza era già accaduto anche dal 22 al 24 marzo quando era stato necessario un controllo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza Berlusconi Crisi Monza, il Pescara pareggia. Il Lecce passa a Pisa su rigore, a Pordenone Domizzi debutta vincendo Frosinone ko a Salerno In poche settimane, il Lecce recupera ben 10 punti al Monza, si porta a +6 e a 6 giornate dalla fine è un vantaggio notevole. I salentini in verità ... non fosse stato per Barbara Berlusconi non avrebbe ...

La pastorale padana di Berlusconi e Galliani Anche per i grandi maestri come Berlusconi e Galliani. Se poi già la loro prima grande opera era ... Il Monza, dal 2018 l'opera finale cui stanno lavorando i due maestri, rischia infatti di essere una ...

Il ritorno a Itaca del dottor Galliani L'Ultimo Uomo Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato per accertamenti Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. L'arrivo ieri pomeriggio in elicottero.

Berlusconi ricoverato per accertamenti, è la seconda volta in due settimane Il leader di Forza Italia e presidente del Monza è al San Raffaele, ne ha dato notizia il suo avvocato nell’udienza del processo Ruby Ter ...

