Modalità aereo: il cast (attori) completo del film

Modalità aereo: il cast (attori) del film

Qual è il cast (attori) completo del film Modalità aereo, in onda oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – su Rai 1 alle ore 21,25? Protagonisti della commedia sono Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito la lista completa:

Lillo Petrolo: Ivano De Sanctis
Paolo Ruffini : Diego Gardini
Violante Placido: Linda
Dino Abbrescia: Sabino Lorusso
Caterina Guzzanti: Maria
Sabrina Salerno: se stessa
Luca Vecchi: Lorenzo Moretti
Veronika Logan: Veronica Bartolini
Christian Monaldi: Luca Gardini
Maurizio Lops: Zio di Maria
Massimiliano Vado: Ad Fcd

Stasera in Tv

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il film "Modalità aereo". La commedia mette a confronto due protagonisti: Diego è un imprenditore molto conosciuto, ricco e bello, che possiede un telefono di ultima ...

