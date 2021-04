Mobilità docenti 2021, come si compila sezione anzianità servizio. Guida per immagini (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, domande di trasferimento: come compilare la sezione "anzianità di servizio". Guida per immagini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021)per l'a.s./22, domande di trasferimento:re ladi".per. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Vincolo quinquennale chi può fare domanda di mobilità Tali docenti potranno partecipare alla mobilità per l'anno scolastico 2021/22, ad eccezione dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso ...

Mobilità 2021: preferenza su cattedra orario esterna, come viene valutata la richiesta ... " Gentilissimi, ho qualche dubbio che spero possiate risolvere: 1) se nella domanda di mobilità ... non ha alcuna voce in capitolo https://www.orizzontescuola.it/mobilita - 2021 - tanti - docenti - ...

