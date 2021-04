Mo: Usa ripristinano aiuti verso palestinesi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno ripristinato gli aiuti alla popolazione palestinese che erano stati congelati dall'amministrazione Trump, stanziando 235 milioni di dollari . 7 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno ripristinato glialla popolazione palestinese che erano stati congelati dall'amministrazione Trump, stanziando 235 milioni di dollari . 7 aprile 2021

UnioneSarda : #MedioOriente, gli #Usa ripristinano gli aiuti verso i palestinesi - giornaleradiofm : Mo: Usa ripristinano aiuti verso palestinesi: (ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - Gli Stati Uniti hanno ripristinato gli… - RRmpinero : RT @michelegiorgio2: Reuters: Biden darà 150 milioni $ in aiuti ai palestinesi, ripristinando parte dell'assistenza interrotta da Trump. I… - frammentivocali : RT @michelegiorgio2: Reuters: Biden darà 150 milioni $ in aiuti ai palestinesi, ripristinando parte dell'assistenza interrotta da Trump. I… - aranciaverde : RT @michelegiorgio2: Reuters: Biden darà 150 milioni $ in aiuti ai palestinesi, ripristinando parte dell'assistenza interrotta da Trump. I… -

