MMA, chi è Marvin Vettori. "The Italian Dream" che sogna la cintura mondiale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Marvin Vettori, l'uomo che sta facendo esplodere la MMA alle nostre latitudini. Le arti marziali miste sono sempre state seguite da una nicchia molto nutrita di appassionati in Italia e le masse si sono appassionate ai grandi personaggi, tra cui spiccano indubbiamente Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov negli ultimi anni. Finalmente, però, c'è un Italiano in grado di sventolare alto il tricolore a livello internazionale: questo 27enne trentino ha scalato rapidamente il ranking dei pesi medi e al momento occupa la sesta posizione della classifica UFC, la Lega più importante al mondo in questo sport. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Il Bel Paese ha un fighter da poter tifare per onor di Patria e il nativo di Mezzocorona potrebbe davvero diventare il volano utile per fare ...

