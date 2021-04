Miss Sri Lanka finisce in rissa in diretta tv | la vincitrice derubata della corona perché divorziata video

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La finale diSriè finita in: a Pushpika De Silva è stata strappata ladalla testa dalladel 2019 solointv durante la finale diSri: allaPushpika De Silva è stata strappata lada Caroline Jurie,Sri2019, che l'accusava di essere. Il concorso di bellezza più importante dello Srisi è trasformato in un caso che probabilmente finirà in tribunale. Durante la cerimonia finale sul palco erano rimaste le due finaliste, il conduttoreserata ha annunciato che il ...