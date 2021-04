Mirabelli: «Rinnovo Ibrahimovic? Raiola lo usa per Donnarumma» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato delle mosse di Raiola per quanto riguarda Ibrahimovic e Donnarumma Massimiliano Mirabelli, intervistato da Libero, ha parlato dell’operato di Mino Raiola in merito a Donnarumma e Ibrahimovic. Raiola – «Si vede che non conoscete bene Mino. È bravo e furbo: prima rinnoverà con Ibra, poi si occuperà di Gigio senza fare sconti». BASTONI – «L’Inter non lo cederà, ma in tanti lo chiederanno. Non esistono difensori così forti in Europa: Bastoni è il Donnarumma del team nerazzurro». LE DICHIARAZIONI INTERGRALI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato delle mosse diper quanto riguardaMassimiliano, intervistato da Libero, ha parlato dell’operato di Minoin merito a– «Si vede che non conoscete bene Mino. È bravo e furbo: prima rinnoverà con Ibra, poi si occuperà di Gigio senza fare sconti». BASTONI – «L’Inter non lo cederà, ma in tanti lo chiederanno. Non esistono difensori così forti in Europa: Bastoni è ildel team nerazzurro». LE DICHIARAZIONI INTERGRALI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

