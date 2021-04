Miomojo lancia la nuova linea di borse prodotte da mele e cactus

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha presentato ladivegan, in cui la pelle è sostituita da materiali vegetaliè uno dei brand italiani più interessanti degli ultimi anni. Specializzato nella realizzazione di accessori cruelty-free e prodotti da materiali riciclati e sostenibili, ha da pocoto lacollezione di. L’azienda è Made in Italy e lesonoin Veneto utilizzando materiali organici e innovativi. Questa collezione proviene, infatti, da materiali provenienti da, la cui lavorazione rappresenta l’alternativa alla pelle. Come ha dichiarato a FashionNetwork.com, Claudia Pievani “è nato come brand di piccoli ...

FNW_IT : Miomojo lancia la collezione Premium: borse realizzate con materiali provenienti da cactus e mele… -

FashionNetwork.com IT

Inoltre, hanno scelto di aderire alla mobilitazione del WWF anche Bialetti, Decathlon e Miomojo. Miomojo ha presentato la nuova linea di borse vegan, in cui la pelle è sostituita da materiali vegetali derivati da mele e cactus. Il brand italiano cruelty-free ha lanciato la sua nuova linea Premium: una collezione di borse made in Italy, prodotte utilizzando Desserto e Apple Skin, materiali organici provenienti rispettivamente da cactus e mele.