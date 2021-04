Ministro Orlando: “In aziende spazi per le vaccinazione dei lavoratori. Un passo importante verso la normalità” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Possiamo pensare alla messa in sicurezza di milioni di lavoratori. È un passo importante nella direzione dell’impresa e della ripresa della normalità, un passo che sarà sostenuto anche dalle strutture territoriali dell’Inail”. Così il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, cha commentato l’intesa raggiunta la scorsa notte con imprese e sindacati sull’aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza anti Covid nei posti di lavoro e su quello che consente alle imprese di vaccinare i propri dipendenti. “L’accesso delle imprese potrà avvenire in forma individuale o in modo associato ma devono disporre di spazi degli spazi necessari a poter procedere alla vaccinazione dei lavoratori“, spiega L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Possiamo pensare alla messa in sicurezza di milioni di. È unnella direzione dell’impresa e della ripresa della, unche sarà sostenuto anche dalle strutture territoriali dell’Inail”. Così ildel Lavoro, Andrea, cha commentato l’intesa raggiunta la scorsa notte con imprese e sindacati sull’aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza anti Covid nei posti di lavoro e su quello che consente alle imprese di vaccinare i propri dipendenti. “L’accesso delle imprese potrà avvenire in forma individuale o in modo associato ma devono disporre dideglinecessari a poter procedere alladei“, spiega L'articolo ...

Advertising

ilfoglio_it : A Draghi, Mimmo Parisi non piace affatto, e a confermarlo presidente dell'Anpal è oggi il ministro del Lavoro Orlan… - ilfoglio_it : A Draghi il professore del Mississippi non piace affatto. Con un’inversione dei ruoli rispetto all’epoca Conte-Cata… - Agenzia_Ansa : Rider cade e va in coma, ma senza 'Id' non si apre l'infortunio. Denuncia della fidanzata. Interviene il ministro O… - mingrone75 : RT @CislNazionale: La #previdenza non è amica delle donne: gap #pensioni ancora troppo alto. Il Ministro #Orlando riapra il tavolo: #Ignazi… - LorisCavallett1 : RT @CislNazionale: La #previdenza non è amica delle donne: gap #pensioni ancora troppo alto. Il Ministro #Orlando riapra il tavolo: #Ignazi… -