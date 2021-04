Milano, prodotti anti-Covid sequestrati dai carabinieri (Di mercoledì 7 aprile 2021) prodotti a base di Cbd, metabolita della cannabis, venduti come anti-Covid sono stati sequestrati nel Milanese dai carabinieri del Nas. Il valore dei prodotti sequestrati ammonta a circa 44 mila euro (Getty Images)Dopo un monitoraggio ad ampio spettro delle piattaforme di e-commerce nazionali, venticinque confezioni di olio Cbd, integrato con la vitamina D, pubblicizzate e vendute on line per le presunte miracolose proprietà terapeutiche contro il Covid-19 sono state sequestrate dai carabinieri del Nas, in sinergia con i colleghi del Nucleo AIFA, nel Milanese. Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, i prodotti, provenienti da una società romena, erano stoccati in una piattaforma logistica ubicata nella ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021)a base di Cbd, metabolita della cannabis, venduti comesono statinel Milanese daidel Nas. Il valore deiammonta a circa 44 mila euro (Getty Images)Dopo un monitoraggio ad ampio spettro delle piattaforme di e-commerce nazionali, venticinque confezioni di olio Cbd, integrato con la vitamina D, pubblicizzate e vendute on line per le presunte miracolose proprietà terapeutiche contro il-19 sono state sequestrate daidel Nas, in sinergia con i colleghi del Nucleo AIFA, nel Milanese. Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, i, provenienti da una società romena, erano stoccati in una piattaforma logistica ubicata nella ...

