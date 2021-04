Milano | Lombardia film commission parte civile nei processi ai commercialisti della Lega

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La fondazionesi è costituitacontro Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ex revisori contabilial Senato e alla Camera, e l’imprenditore Francesco Barachetti. I procedimenti, il primo che si celebra col rito abbreviato e il secondo col rito ordinario, riguardano la vicendacompravendita del capannone di Cormano, in provincia di, con la quale secondo l’accusa sono stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. La Fondazione, rappresentata dall’avvocato Andrea Puccio, spiega di essersi costituita “al fine di ottenere l’eventuale ristoro dei danni patiti”. Secondo le indagini, gli imputati, dopo che la Fondazione aveva ottenuto un finanziamento da un milione di euro dalla ...

