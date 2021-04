Milano, flash mob dei lavoratori dello spettacolo: «Invisibili, ma indispensabili» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutto il mondo da un anno sta combattendo contro la pandemia da Covid-19. I contagi sembrano essere in costante aumento e la situazione sembra diventare ogni girono sempre più complessa, sia a livello sanitario che economico e sociale. La campagna di vaccinazione sicuramente una volta portata a termine ridarà agli italiani e non solo la tanto sognata libertà. Per ora però il Governo chiede ai suoi cittadini ancora un piccolo sforzo. Uno sforzo che sta diventato sempre più difficile da sopportare. Le chiusure di teatri, cinema e non solo hanno messo in crisi il settore dello spettacolo. Una crisi talmente profonda che oggi, 7 Aprile 2021, a Milano i lavoratori dello spettacolo hanno organizzato un flash mob per far sentire la loro voce. Milano, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tutto il mondo da un anno sta combattendo contro la pandemia da Covid-19. I contagi sembrano essere in costante aumento e la situazione sembra diventare ogni girono sempre più complessa, sia a livello sanitario che economico e sociale. La campagna di vaccinazione sicuramente una volta portata a termine ridarà agli italiani e non solo la tanto sognata libertà. Per ora però il Governo chiede ai suoi cittadini ancora un piccolo sforzo. Uno sforzo che sta diventato sempre più difficile da sopportare. Le chiusure di teatri, cinema e non solo hanno messo in crisi il settore. Una crisi talmente profonda che oggi, 7 Aprile 2021, ahanno organizzato unmob per far sentire la loro voce., ...

