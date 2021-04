Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. Sarà in Moscova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano dedicherà una piazza a Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Sicilia e fratello dell'attuale presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia in un attentato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021)dedicherà una, ex presidente della Regione Sicilia e fratello dell'attuale presidente delle Repubblica Sergio, assassinatoin un attentato ...

Advertising

CorriereQ : Mafia: Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. Sarà in Moscova - teuta_59 : RT @Cubano_74: Milano dedica una piazza a Piersanti #Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. Sarà in Moscova - Cubano_74 : Milano dedica una piazza a Piersanti #Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. Sarà in Moscova - leggoit : Milano dedica una piazza a Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980. Sarà in Moscova -