Milano | Cecchetti Lega | ‘Sala dia risposte su caso Barbato’

(Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. (Adnkronos) – “è assordante, e imbarazzante, il reiterato silenzio del sindaco Giuseppe Sala sull’avvicendamento dei vertici della polizia municipale della città e la sostituzione di Antonio Barbato nel 2017 con Marco Ciacci e l’ostruzionismo della sua maggioranza di sinistra a fornire spiegazioni esaurienti al consiglio comunale, respingendo anche l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla Polizia Locale”. Così Fabrizio, coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier.“Come, anche alla luce del servizio televisivo de Le Iene del 2 aprile scorso, servizio che ha sollevato pubblicamente dubbi sulla trasparenza elità dell’operato del Comune die del sindaco Beppe Sala, abbiamo anche richiesto un’audizione del sindaco presso la ...

vuole chiarezza e trasparenza: Sala ora risponda': lo dichiara Fabrizio, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Commenti FB Ads...commento del deputato Fabrizio:"La Ferragni, sfruttando la propria notorietà, si inventa una polemica sul nulla sui vaccini, totalmente infondata, smentita da un comunicato di Ats...Milano deve ricominciare a correre ... a partire da Matteo Salvini Fabrizio Cecchetti e Igor Iezzi per la fiducia e il riconoscimento. Sono felice di poter mettere ancora di più la mia esperienza a ...Il casus belli tra i due è la lite sulla gestione dei vaccini in Lombardia, sulla quale l’esponente del M5S ha avanzato dure critiche, così respinte da Cecchetti: “La Lombardia ha somministrato un mil ...