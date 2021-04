Milano | 14enne soffocato per sfida sul web | archiviata l' accusa a YouTube

Advertising

Italia_Notizie : Igor Maj, il 14enne morto dopo una sfida web: archiviata l’accusa a YouTube - AnsaLombardia : 14enne morto: archiviato caso 'YouTube'. Gip Milano, nessun reato da chi caricò filmato sfida 'blackout' | #ANSA - MilanoSpia : Igor Maj, il 14enne morto dopo una sfida web: archiviata l’accusa a YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 14enne

La vicenda Marzo 2005 - Una bambina vista acon alcuni nomadi sembra somigliare a Denise, ma ... Jessica Pulizzi, figlia di Pietro (e sorellastra di Denise) all'epoca, venne accusata di ..., 7 aprile 2021 - Archiviata l'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Igor Maj, iltrovato morto impiccato nella sua stanza il 6 settembre del 2018 a. Il ragazzino era rimasto coinvolto nella "Blackout challenge", una sfida online pericolosissima che può portare, come ...Milano, 7 aprile 2021 - Archiviata l’inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Igor Maj, il 14enne trovato morto impiccato nella sua stanza il 6 settembre del 2018 a Milano. Il ...Richiesta di archiviazione accolta per il 26enne autore di un video su You Tube inizialmente ritenuto causa della morte di un 14enne milanese.