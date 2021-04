Milan, rinnovo Ibrahimovic: si attende la firma di Zlatan, tutti i dettagli del nuovo contratto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic e il Milan ancora un anno insieme.In queste settimane il bomber svedese ha trattato il rinnovo di contratto con la dirigenza rossonera e, come scrive "MilanNews", negli ultimi giorni le parti in causa sono arrivate a un accordo. Ultimi dettagli per il rinnovo annuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel contratto, ma a breve verrà ufficialmente annunciato il prolungamento di Ibrahimovic con il Milan. L’ingaggio sarà simile a quello attuale ossia intorno ai 7 milioni di euro, con la differenza che ci saranno delle variabili legate ai bonus individuali e di squadra. L'attaccante scandinavo ha pressato per poter firmare il suo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021)e ilancora un anno insieme.In queste settimane il bomber svedese ha trattato ildicon la dirigenza rossonera e, come scrive "News", negli ultimi giorni le parti in causa sono arrivate a un accordo. Ultimiper ilannuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel, ma a breve verrà ufficialmente annunciato il prolungamento dicon il. L’ingaggio sarà simile a quello attuale ossia intorno ai 7 milioni di euro, con la differenza che ci saranno delle variabili legate ai bonus individuali e di squadra. L'attaccante scandinavo ha pressato per poterre il suo ...

