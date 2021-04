Migranti | Casarini | ‘Ong criminalizzate? Basta ricordare sinergia tra Minniti e Procura Catania’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo, 7 apr. (Adnkronos) – “Quello che colpisce nella lunga intervista di Marcooggi sulla Stampa, oltre ad un palese tentativo di autoassoluzione davvero fuori luogo, vista la tragedia dei morti in mare e dei torturati e seviziati nei campi di concentramento libici di questi anni, è l’assenza di considerazione per il fattore umano”. Così, all’Adnkronos, Lucacapo missione di Mediterranea, che commenta le parole dell’ex ministro dell’Interno in cui afferma di “non avere mai criminalizzato le Ong”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.