Microsoft Edge Dev: novità versione 91.0.845.2 (Di giovedì 8 aprile 2021) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è da poco aggiornata alla versione 91.0.845.2 introducendo alcune novità. novità in questa versione Migliorata la gestione delle password: aggiunta la possibilità di selezionare e cancellare più password contemporaneamente in Impostazioni > Password. Aggiunta la possibilità di passare rapidamente da una scheda all'altra su macOS tramite una scorciatoia da tastiera. Questa funzionalità è già disponibile su Windows tramite l'integrazione delle schede di Edge in ALT + TAB. Nella versione di Edge per Linux è stata aggiunta una pagina nelle Impostazioni per la gestione dei certificati. Implementato un messaggio per spiegare che le schede verticali non possono essere compresse quando sono ...

