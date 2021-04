Michelle Hunziker | sui social la romantica sorpresa per il compleanno di Tomaso Trussardi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Per il giorno deldiha pensato ad una speciale. Ecco che cosa ha organizzato la showgirl per il marito.in occasione del 38esimodel maritoha voluto organizzare unaparticolare e ‘casalinga’ per omaggiarlo. Suiha poi condiviso il video del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AngelaVillani9 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale TELEVISIONE ???? Scegli il più grande PERSONAGGIO TV femminile d… - infoitcultura : Michelle Hunziker: che dolce sorpresa al suo Tomaso Trussardi! - FOTO - rpkampuchea : RT @Corriere: Catcalling, Michelle Hunziker difende la figlia Aurora: «Uomini imparino a rispettare le donne» - infoitcultura : Michelle Hunziker sorprende Tommaso Trussardi - Corriere : Catcalling, Michelle Hunziker difende la figlia Aurora: «Uomini imparino a rispettare le donne» -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

"Il Truss compie gli anni" scrive in una storia dolcissima in cui porta una rosa rossa al suo Tomaso che festeggia 38 anni.intona il ritornello di "Tanti auguri a te" e Trussardi ringrazia ironico e divertito con addosso un grembiulone da cucina sulla terrazza bergamasca. In sottofondo le campane e la ...è molto delusa dall'atteggiamento di alcune persone, ree di accuse e offese gratuite verso le donne della società: la polemica La showgirl svizzera,, ex "comandante"...Le esternazioni della figlia del celebre cantante e della conduttrice svizzera Michelle Hunziker hanno creato un vero e proprio caso sociale e le posizioni dell’opinione pubblica sono diametralmente ...Michelle Hunziker, l'outfit per Striscia la Notizia stupisce i fan sui social: un look diverso dal solito per la conduttrice.