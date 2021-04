“Mia figlia, non ci potevo credere…”. Valeria Marini, il crollo della madre. Gianna lo racconta in diretta tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Valeria Marini, le lacrime della madre in diretta tv. Non trattiene il pianto Gianna Orrù durante la diretta del programma Le Iene. Vittima di una truffa da parte dell’attore e produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, dalle parole della donna pare che sia stata derubata di una somma considerevole pari a circa 325mila euro. I messaggi tra la Orrù e l’uomo vengono mostrati dalla stessa durante la puntata. Giuseppe Milazzo risulta accusato di truffa aggravata, seppur le posizioni dell’uomo sembrano non darle ragione: “La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”, afferma Milazzo durante un’intervista a Le Iene. E alla luce delle affermazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021), le lacrimeintv. Non trattiene il piantoOrrù durante ladel programma Le Iene. Vittima di una truffa da parte dell’attore e produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, dalle paroledonna pare che sia stata derubata di una somma considerevole pari a circa 325mila euro. I messaggi tra la Orrù e l’uomo vengono mostrati dalla stessa durante la puntata. Giuseppe Milazzo risulta accusato di truffa aggravata, seppur le posizioni dell’uomo sembrano non darle ragione: “La signoraOrrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”, afferma Milazzo durante un’intervista a Le Iene. E alla luce delle affermazioni ...

Gazzetta_it : Parla #Bolt: “L’oro più bello? Mia figlia #Olympia. Felice di essere leggenda” - NicolaPorro : Stanno togliendo gli anni migliori ai giovani (ma non solo a loro!). I fanatici delle #chiusure dovrebbero leggere… - carpimm : #eurosportciclismo dimenticavo, stiamo festeggiando i 22 anni di mia figlia Chiara gli fate gli auguri? - infoitinterno : La scuola spacca i genitori foggiani: da 'Mia figlia resta a casa' a 'No dad', due gruppi 'si contendono' la scelta… - RitaChiovitti : RT @Innostar: come vi brucia che vi ha detto che siete stupidi ma in realtà lo siete se andate in giro senza mascherina , mia figlia di tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia figlia Gruppo sanguigno di Olesya Rostova: la risposta è arrivata Olesya Rostova non è figlia della famiglia russa che si era fatta avanti accettano un confronto pubblico del Dna, ... Vi amo moltissimo Continuo a credere che mia madre verrà ritrovata! ) Olesya cerca la ...

"Mia figlia è malata, sostenetemi": il messaggio del sindaco di Poggio a Caiano Poggio a Caiano (Prato), 7 aprile 2021 - "Esco adesso dall' ospedale pediatrico Meyer. Lo scorso 10 marzo alla nostra piccola Sara è stata diagnosticata una brutta malattia. Da allora è iniziato il ...

"Mia figlia è malata, sostenetemi": il messaggio del sindaco di Poggio a Caiano La Nazione Matrimoni forzati: la madre di Huma contro il governatore del Punjab Lahore (AsiaNews) - “Sto piangendo e implorando davati ai tribunali, alla polizia e ai ministri per chiedere giustizia per mia figlia. Come fate a dire che in Pakistan le minoranze godono di una piena ...

Wilma Goich/ “Dopo la morte di Susanna torno a cantare con Edoardo Vianello” È già passato un anno dalla morte della figlia Susanna, ma Wilma Goich ancora oggi alterna giorni in cui sta bene a giorni in cui piange in continuazione: “Quel giorno sono morta anch’io. Vado avanti ...

Olesya Rostova non èdella famiglia russa che si era fatta avanti accettano un confronto pubblico del Dna, ... Vi amo moltissimo Continuo a credere chemadre verrà ritrovata! ) Olesya cerca la ...Poggio a Caiano (Prato), 7 aprile 2021 - "Esco adesso dall' ospedale pediatrico Meyer. Lo scorso 10 marzo alla nostra piccola Sara è stata diagnosticata una brutta malattia. Da allora è iniziato il ...Lahore (AsiaNews) - “Sto piangendo e implorando davati ai tribunali, alla polizia e ai ministri per chiedere giustizia per mia figlia. Come fate a dire che in Pakistan le minoranze godono di una piena ...È già passato un anno dalla morte della figlia Susanna, ma Wilma Goich ancora oggi alterna giorni in cui sta bene a giorni in cui piange in continuazione: “Quel giorno sono morta anch’io. Vado avanti ...