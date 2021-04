Mi ha fatto licenziare con una telefonata Accusa-horror a Meghan Markle | chi vuota il sacco | un terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) No,- eccezion fatta per la cospicua cifra incassata - con l'intervista ad Oprah Winfrey con cui ha terremotato la famiglia reale inglese non avrebbeun buon affare. I sondaggi parlano chiaro: solo il 22% dei britannici sta con lei e con il principe Harry. Ma tant'è, non soltanto i sondaggi. Già, perché contro la contessa piovono anche le accuse del commentatore televisivo e polemista Piers Morgan, che qualche giorno fa ha lasciato il seguitissimo programma Good Morning Britain, su Itv, dopo le proteste di 40mila persone per il modo in cui ha sminuito le accuse della, in particolare le parole circa il suicidio, a cui avrebbe pensato. Ora, infatti, Morgan si è vendicato. Dopo aver perso il lavoro, infatti, si è sfogato in modo durissimo in un talk-show statunitense. Piers Morgan ha ...