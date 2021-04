Meteo Torino verso il maltempo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ale condizionisaranno ottime ancora per giovedì, con le mattinate piuttosto fredde e il rischio di gelo notturno. Venerdì è atteso un aumento della nuvolosità, mentre da sabato si potrebbero verificare precipitazioni. Un peggioramento più consistente si potrebbe riscontrare a partire da lunedì. Il resto della settimana trascorrerà estremamente variabile, con la possibilità di precipitazioni. Non sono da escludere anche temporali. Giovedì 8: sereno. Temperatura da -3°C a 14°C Vento: in media da Est 2 Km/h, raffiche massime 10 Km/h Venerdì 9: nubi sparse. Temperatura da 0°C a 14°C Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h, raffiche massime 21 Km/h Sabato 10: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 7°C a 12°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h, raffiche massime 17 Km/h Domenica 11: molto ...

Le minime sono state da inverno anche in pianura, 0,9 nel centro di, alla stazionedei Giardini Reali, 0,4 ad Asti, 0,2 a Vercelli. E la prossima notte - prevede Arpa - sarà ancora ...Finiremo ampiamente sotto lo zero sulla maggior parte dei capoluoghi del Centro Nord (, Milano, Bologna, Perugia e anche Roma).